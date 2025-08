Lançamentos da Semana: Volta de Demi Lovato ao pop e disco novo de Kayblack

Os primeiros dias de agosto vieram recheados de hits no Brasil e na gringa. Enquanto lá fora alguns lançamentos muito antecipados como Demi Lovato e Chappell Roan fazem barulho, o nosso país conta com novidades no rap e no sertanejo (com uma cara gringa de Ju Marques).

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Veja as fotos Reprodução / Instagram (@demilovato) Kayblack – A Cara do EnquadroReprodução Ju Marques(Créditos: Marcel Bianchi / Rodrigo Pazinato) Chappell Roan – The SubwayReprodução Lucas Pretti GPSReprodução Matheus TavaresReprodução

Leia Também

Demi Lovato está de volta o pop, e queremos ver mais

Ela está de volta! Após uma curta fase roqueira e uns anos de hiato, Demi Lovato lançou “Fast”, sua nova aposta no pop. Com pegada dançante mais hard, a ex-Disney se junta ao produtor Zhone, nome por trás de hits de Kesha, Troye Sivan e Rose Gray.

A canção nova é chiclete e vai arrasar muito quando tocada numa boate ou festa. Após tentativas falhas de se reconectar com seu público fiel fazendo o que já conheciam, Demi acerta ao propor algo novo. “Fast” dá um bom gostinho de quero mais apesar de não reinventar a roda.

Kayblack e o manifesto

Se, no Brasil, o enquadro tem rosto, cor e comportamento, Kayblack quer mostrar a inteligência e resistência de quem vive diariamente no limite. Em seu álbum-manifesto “A Cara do Enquadro”, o artista mergulha fundo em suas raízes para dialogar com o país.

O resultado é um projeto catártico, com 10 faixas que misturam dor e glória, fé e revolta — tudo envolto em uma estética musical potente, diversa e, acima de tudo, negra. Ao seu lado, somam-se nomes de peso como KL Jay, MC Hariel, LPT Zlatan e Kyan.

Ju Marques canta Lady Gaga, Michael Jackson e mais

Ju Marques lança o primeiro EP do projeto “Seresta Internacional in Aracaju”, seu mais novo trabalho audiovisual, gravado em julho na charmosa Praça Fausto Cardoso, no coração da capital sergipana.

O EP 01 chega com seis faixas: “Na Maldade”, “Atende Aí”, “Always Remember Us This Way”, “I Don’t Want To Miss a Thing”, “Dancing Queen” e “Billie Jean”

Chappell Roan poderosa

Chappell é, realmente, a artista mais interessante que surgiu na indústria musical recentemente. Após um desvio country com “The Giver”, a ruiva finalmente lançou “The Subway” e entregou uma balada poderosa e cheia de personalidade.

A nova canção apresenta um lado mais folk de Chappell, mas com a mesma voz de ópera que marcou seus lançamentos pop.

Lucas Pretti

Lucas Pretti dá um novo passo em sua trajetória com o lançamento de “GPS”, faixa que inaugura a narrativa de seu próximo álbum.

Conhecido por sua sonoridade pop contagiante e presença carismática — que lhe rendeu o apelido carinhoso de “príncipe do pop brasileiro” — Lucas apresenta agora um lado mais íntimo, sensível e reflexivo.

Matheus Tavares

Matheus Tavares apresenta ao público seu novo single, “A Dança”, uma balada pop e R&B midtempo, que explora atmosferas envolventes e sensuais com leveza e sutileza. Os versos contam a conta a jornada de um eu lírico entre a solidão e o despertar do desejo.