Lancha e bebida: o que se sabe do acidente que matou publicitária

23/08/2025
Escrito por Metrópoles
A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), confirmou que os jovens envolvidos no grave acidente ocorrido na Epia Norte, nas proximidades do Viaduto do Colorado, sentido Plano Piloto, haviam ingerido bebida alcoólica.

No interior do BMW 120i branco havia seis ocupantes, entre eles: o motorista, Flávio Viana, de 23 anos; a vítima fatal, Maria Eduarda Pinheiro, de 22 anos; e Elayne Teotônio — a única sobrevivente a receber alta hospitalar até o momento. Ela foi ouvida pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (22).

A sobrevivente relatou, por meio de seu perfil no Instagram, os momentos que antecederam o capotamento.

Elayne afirmou que estava no banco dianteiro, ao lado do motorista. “Foi uma cena de terror. Eu estava usando cinto de segurança e, por isso, não me machuquei”, declarou a jovem.

  • O grave acidente aconteceu na manhã dessa quinta-feira (21/8).
  • O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.
  • Maria Eduarda foi arremessada para fora do veículo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.
  • Fotos da BMW 120i branca, envolvida no grave acidente que resultou na morte da publicitária mostram que o veículo ficou completamente destruído (foto acima).
  • O enterro de Maria Eduarda foi nessa sexta-feira (22/8), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.

Motorista da BMW segue internado

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) informou que o paciente Flávio Vianasegue é acompanhado pela equipe multidisciplinar do Hospital de Base.

Ele foi levado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ao centro médico com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Após ultrapassar vários veículos em alta velocidade, o motorista parece perder o controle. Ele bate no canteiro e capota.

A coluna tenta localizar defesa de Flávio Viana. O espaço segue aberto para posicionamentos.

 

