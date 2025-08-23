Lanche ‘Acre Existe’ vira sucesso em hamburgueria de casal acreano em São Paulo

Os acreanos Ingridi e Ricardo saíram de sua cidade natal para Jundiaí, em São Paulo, para transformar em realidade o desejo de empreender juntos. Unidos pelo amor e pela culinária, eles inauguraram a My Burger Brazil, uma hamburgueria que já vem conquistando espaço e fidelizando clientes na cidade.

Entre os destaques do cardápio está o lanche batizado de “Acre Existe”, uma homenagem às origens do casal. A receita leva dois hambúrgueres suculentos, queijo cheddar, bacon crocante, cebola caramelizada e um molho artesanal exclusivo, combinação que rapidamente se tornou o item mais pedido da casa.

Além dos hambúrgueres, o público encontra opções de milkshakes variados, porções de batata e outros acompanhamentos que completam a experiência gastronômica.

Localizada na Rua Abolição, nº 151, no bairro Vila Torres Neves, a My Burger Brazil recebe clientes de toda a região. Orgulhosos de suas raízes, Ingridi e Ricardo reforçam o convite especial aos conterrâneos acreanos que moram ou estejam de passagem por Jundiaí.

Veja o vídeo: