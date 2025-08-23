22/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Lanche ‘Acre Existe’ vira sucesso em hamburgueria de casal acreano em São Paulo

Unidos pelo amor e pela culinária, eles inauguraram a My Burger Brazil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os acreanos Ingridi e Ricardo saíram de sua cidade natal para Jundiaí, em São Paulo, para transformar em realidade o desejo de empreender juntos. Unidos pelo amor e pela culinária, eles inauguraram a My Burger Brazil, uma hamburgueria que já vem conquistando espaço e fidelizando clientes na cidade.

Lanche ‘Acre Existe’ vira sucesso em hamburgueria de casal acreano em São Paulo. Foto: Reprodução

Entre os destaques do cardápio está o lanche batizado de “Acre Existe”, uma homenagem às origens do casal. A receita leva dois hambúrgueres suculentos, queijo cheddar, bacon crocante, cebola caramelizada e um molho artesanal exclusivo, combinação que rapidamente se tornou o item mais pedido da casa.

Além dos hambúrgueres, o público encontra opções de milkshakes variados, porções de batata e outros acompanhamentos que completam a experiência gastronômica.

Localizada na Rua Abolição, nº 151, no bairro Vila Torres Neves, a My Burger Brazil recebe clientes de toda a região. Orgulhosos de suas raízes, Ingridi e Ricardo reforçam o convite especial aos conterrâneos acreanos que moram ou estejam de passagem por Jundiaí.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.