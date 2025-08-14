13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Lanterneiro se escondeu em igreja após matar mulher a facadas no DF

Escrito por Metrópoles
lanterneiro-se-escondeu-em-igreja-apos-matar-mulher-a-facadas-no-df

Após matar a companheira a facadas, em frente à residência em que moravam, William Lopes (foto em destaque), 28 anos, fugiu do local do crime e se escondeu dentro de uma igreja. O feminicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (13/8), na QL 8 conjunto H do Itapoã 2.

Camila Pereira, também 28, foi atingida com três golpes de arma branca na região do tórax. O óbito dela foi declarado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, que foi chamado ao local para socorrer a vítima.

Leia também

Informações preliminares dão conta de que o crime teria ocorrido após Camila atear fogo nos pertences do companheiro durante uma crise de ciúmes.

William teria passado a noite fora de casa, segundo ele, trabalhando como lanterneiro, lixando carro. Quando voltou para a residência nesta quarta, encontrou as roupas queimadas e, enfurecido, matou a esposa a facadas.

O suspeito fugiu do local após o crime. Foi reforçado o policiamento e ele foi encontrado dentro de uma igreja na Quadra 49 do Del Lago.

Ele não resistiu a abordagem e foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). William tem passagens por roubo, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.