Lanterneiro se escondeu em igreja após matar mulher a facadas no DF

Após matar a companheira a facadas, em frente à residência em que moravam, William Lopes (foto em destaque), 28 anos, fugiu do local do crime e se escondeu dentro de uma igreja. O feminicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (13/8), na QL 8 conjunto H do Itapoã 2.
Camila Pereira, também 28, foi atingida com três golpes de arma branca na região do tórax. O óbito dela foi declarado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, que foi chamado ao local para socorrer a vítima.
Informações preliminares dão conta de que o crime teria ocorrido após Camila atear fogo nos pertences do companheiro durante uma crise de ciúmes.
William teria passado a noite fora de casa, segundo ele, trabalhando como lanterneiro, lixando carro. Quando voltou para a residência nesta quarta, encontrou as roupas queimadas e, enfurecido, matou a esposa a facadas.
O suspeito fugiu do local após o crime. Foi reforçado o policiamento e ele foi encontrado dentro de uma igreja na Quadra 49 do Del Lago.
Ele não resistiu a abordagem e foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). William tem passagens por roubo, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.