18/08/2025
Universo POP
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento

Lauana Prado se emociona ao relatar incidente aéreo: “Fiquei em estado de choque”

Cantora fez live para tranquilizar fãs após pouso de emergência em Goiânia; ela e sua equipe não se feriram

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A cantora Lauana Prado usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18/8) para falar pela primeira vez sobre o pouso de emergência que o avião em que estava precisou realizar pouco depois de decolar de Goiânia com destino a São Paulo. Visivelmente abalada, Lauana chorou durante a live em seu Instagram ao descrever os momentos de tensão e agradeceu a Deus por todos a bordo estarem bem.

Segundo a artista, o susto aconteceu quando todos já dormiam e a porta da aeronave se abriu repentinamente, provocando um estrondo. “Tô aqui e tô bem! Graças a Deus, ninguém que estava comigo sofreu nada. Foi algo sobrenatural, de Deus. Mais uma vez Deus provando seu cuidado, sua misericórdia e fidelidade com a gente. […] Acordei com o barulho, foi um arrombamento, um barulho muito alto. Quando vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, vocês podem imaginar o desespero que foi”, relatou durante uma transmissão ao vivo.

Lauana Prado comenta incidente aéreo ocorrido nesta segunda-feira (18/8)/Foto: Reprodução: Instagram/@lauanaprado

Ela destacou que os pilotos agiram com rapidez e precisão, evitando uma tragédia. A aeronave conseguiu retornar com segurança a Goiânia cerca de 20 minutos após a decolagem. “Eu fiquei muito mexida, fiquei em estado de choque, comecei a chorar muito. […] Comecei a pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas”, disse Lauana.

A cantora também negou qualquer irregularidade no voo, afirmando que o avião estava com a documentação em dia e apto para operar. “A porta tem seis travas de segurança, de acordo com o que foi passado pra mim, e de fato, quando a gente sobe, o avião pressuriza. Graças a Deus a gente passou por essa situação numa altitude ainda considerada ok e a porta estourou”, explicou.

O incidente ocorreu poucos dias após a cantora participar de apresentações no interior paulista. O caso segue sendo analisado pelos responsáveis pela aeronave.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.