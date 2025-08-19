Lauana Prado se emociona ao relatar incidente aéreo: “Fiquei em estado de choque”

A cantora Lauana Prado usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18/8) para falar pela primeira vez sobre o pouso de emergência que o avião em que estava precisou realizar pouco depois de decolar de Goiânia com destino a São Paulo. Visivelmente abalada, Lauana chorou durante a live em seu Instagram ao descrever os momentos de tensão e agradeceu a Deus por todos a bordo estarem bem.

Segundo a artista, o susto aconteceu quando todos já dormiam e a porta da aeronave se abriu repentinamente, provocando um estrondo. “Tô aqui e tô bem! Graças a Deus, ninguém que estava comigo sofreu nada. Foi algo sobrenatural, de Deus. Mais uma vez Deus provando seu cuidado, sua misericórdia e fidelidade com a gente. […] Acordei com o barulho, foi um arrombamento, um barulho muito alto. Quando vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, vocês podem imaginar o desespero que foi”, relatou durante uma transmissão ao vivo.

Ela destacou que os pilotos agiram com rapidez e precisão, evitando uma tragédia. A aeronave conseguiu retornar com segurança a Goiânia cerca de 20 minutos após a decolagem. “Eu fiquei muito mexida, fiquei em estado de choque, comecei a chorar muito. […] Comecei a pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas”, disse Lauana.