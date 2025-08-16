Leci Brandão é internada em São Paulo com quadro de gripe

A cantora Leci Brandão foi internada na sexta-feira (15/8), em São Paulo, com um quadro de gripe, segundo informou o perfil oficial de sua conta de deputada estadual (PCdoB-SP) no Instagram.

“Leci apresenta sintomas gripais e está realizando exames para investigar o quadro respiratório. O estado clínico da parlamentar é estável, mas sem previsão de alta”, diz a nota.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora e deputada, um novo boletim médico será divulgado neste sábado (16/8).