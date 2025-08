Legendários chega ao Acre com promessa de ‘despertar o verdadeiro homem’ em experiência intensa

Com a proposta de “despertar o verdadeiro homem dentro de você”, o retiro masculino cristão Legendários vai acontecer pela primeira vez no Acre, entre os dias 11 e 14 de setembro. O evento, conhecido nacionalmente por suas experiências intensas e pela forte pegada espiritual, será realizado na região do Alto Acre.

Detalhes sobre o encontro foram divulgados no perfil oficial do Legendários Alto Acre no Instagram, onde vídeos e depoimentos começam a criar expectativa entre os interessados. As publicações afirmam que os participantes viverão uma experiência única, capaz de “marcar histórias” e “redefinir o caminho com Deus”.

Apesar da empolgação, o valor para participar do retiro não foi divulgado até o momento. A organização apenas alerta: “As vagas estão quase no fim. Essa pode ser sua última chance! Vagas limitadas. Inscreva-se agora”.

Em uma das postagens, o pastor Marquinhos Maciel, da Comunidade Batista Vida, aparece ao lado de outros homens abrindo a trilha por onde acontecerá o retiro. O grupo afirma que o local escolhido representa mais do que um espaço físico: é um “altar de decisões”.

“Uma nova trilha foi aberta – não apenas entre rios e matas, mas no mundo espiritual sobre o solo acreano”, diz um dos textos. “O nome Vale do Acre não aponta apenas um lugar geográfico, mas um chamado com direção, identidade e destino eterno. Que o suor derramado seja sinal de fé viva, propósito firme e um novo tempo”.

Conhecido por sua abordagem intensa e por estimular reflexões profundas sobre masculinidade cristã, o Legendários também costuma dividir opiniões nas redes sociais. Ainda assim, o evento segue atraindo centenas de homens por todo o país, e agora pretende deixar sua marca também no Acre.