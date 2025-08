Legendários: no Acre, curso de masculinidade e imersão religiosa é ofertado por mais de R$ 1,7 mil

O Legendários é um evento direcionado a um público cristão conservador e tem como proposta promover uma imersão religiosa e comportamental, reunindo homens em retiros de quatro dias com foco em masculinidade e lideranças familiares — como o papel do homem como provedor, marido e pai.

No Acre, será realizado pela primeira vez entre os dias 11 e 14 de setembro e o valor da inscrição é de pouco mais de R$ 1,7 mil.

Um dos elementos simbólicos mais fortes do evento é a “subida da montanha”. Essa trilha, presente em outras edições do curso fora do Acre, representa um rito de passagem espiritual. Sem uso de celular, em silêncio, e com mochila e Bíblia em mãos, os participantes enfrentam dificuldades físicas e emocionais, em um ambiente isolado da rotina cotidiana. A subida é usada como metáfora para o reencontro com Deus, com o topo simbolizando o ponto de transformação espiritual.

A “jornada de transformação” tem inscrições até o dia 08 de agosto com uma programação que inclui palestras, atividades em grupo e momentos de reflexão, com enfoque em valores religiosos.