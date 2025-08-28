Leo Dias revela culpado por demissão de Marcos Mion de emissora

0
Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, apresentado por Léo Dias, na última quarta-feira (27/8), um dos nomes que acabou virando pauta foi do famoso Marcos Mion, atualmente na Globo.
Em suma, para quem não sabe, antes do seu sucesso absoluto no canal dos Marinhos, Marcos Mion vem de uma história na Record.
