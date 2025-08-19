18/08/2025
Leo Jardim fala sobre desfalques e critica arbitragem contra Mirassol

Na noite desta segunda-feira (18/8), o Cruzeiro empatou em 1 x 1 com o Mirassol, no interior de São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe mineira ficou na terceira posição com 38 pontos, cinco a menos do que o líder Flamengo. Em coletiva pós-jogo, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comentou sobre o embate e disse que desfalques afetaram a intensidade do time.

Vale ressaltar que o time mineiro teve quatro mudanças no time titular em relação ao último jogo contra o Santos.

“Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento e na dor. Tínhamos muitas limitações e essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. (…) A intensidade caiu na segunda parte porque existem cinco ou seis jogadores da equipe que entraram de início que não tem rodagem para jogarem 90 minutos.”

Aos dois minutos de jogo, José Aldo, meio-campista do Mirassol, se atrapalhou e bola tocou em seu braço. O árbitro da partida não foi chamado para o VAR e a partida continuou. Porém, para Leonardo Jardim, o lance deveria terminar com a marcação de pênalti para o Cruzeiro por movimento extra de jogador do Leão Caipira.

“A situação é fácil de analisar, a bola toca na coxa e toca no braço, isso não é o pênalti. O pênalti vem a seguir, porque eu não sabia que era permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. (…) Os treinadores deviam ter duas opções por jogo, na primeira e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro.”

Confira o lance:

Pouco antes do gol, Cruzeiro ficou pedindo pênalti neste lance.

Arbitragem mandou o jogo seguir.

Qual a opinião de vocês?

pic.twitter.com/SfFVKicInx

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 18, 2025

O Cruzeiro volta a campo no sábado (23/8), às 18h30, no Mineirão. Seu adversário na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será o Internacional, que está na 12ª posição com 24 pontos. Na sequência, na quarta-feira (27/8), às 19h30, o Cabuloso enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

 

