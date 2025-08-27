Leonardo Jardim destaca Fabricio Bruno e a evolução nas bolas paradas

Na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 x 0, fora de casa, na noite desta quarta-feira (27/8). Os gols foram marcados por Fabricio Bruno e Kaio Jorge, ambos no segundo tempo. Leonardo Jardim comentou sobre os lances em que a rede foi balançada.
Leia também
-
Cruzeiro bate Galo fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil
-
Cruzeiro leva vantagem em jogos de mata-mata diante do Atlético-MG
-
Copa do Brasil: saiba onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro
-
Torcedores de Galo e Cruzeiro fazem festa antes de duelo decisivo
“Eu parabenizei o Fabricio Bruno pelo gol. Hoje foi o talento individual dele pra fazer aquele arremate”, disse o treinador. No lance do gol, o zagueiro Celeste ficou com a posse de bola na intermediária e correu até a entrada da área. Com a perna direita, chutou de longe para bola morrer no ângulo de Everson.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Fabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássico
Gustavo Aleixo/Cruzeiro2 de 3
Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil
Gustavo Aleixo/Cruzeiro3 de 3
Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássico
Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Na sequência, Jardim falou sobre as bolas paradas do Cruzeiro.
“Em relação ao escanteio no segundo gol, vocês sabem o Cruzeiro era uma equipe que tinha muita dificuldade nas bolas paradas. Hoje em dia é mais competente em termos ofensivos e defensivos devido ao trabalho desenvolvido pelos profissionais, mas principalmente pelo trabalho feito pelos jogadores”, apontou.
O próximo compromisso do Cruzeiro será pelo Campeonato Brasileiro. Em partida pela 22ª rodada, a Raposa recebe o São Paulo na noite de sábado (30/8), às 21h, no Estádio Mineirão. A partida de volta pela Copa do Brasil será em 11/9, às 19h30, também no Mineirão.