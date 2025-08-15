14/08/2025
Libertadores: Palmeiras goleia Universitario e encaminha classificação

Goleada do Palmeiras em Lima. Nesta quinta-feira (14/8), o Alviverde venceu o Universitario por 4 x 0, no Peru, em jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores. O Verdão pode perder a partida da volta por até três gols de diferença que, ainda assim, se classifica para a próxima fase.

A partida de volta entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (21/8), às 21h30, no Allianz Parque. Antes deste jogo, o Palmeiras entra em campo contra o Botafogo, no domingo (17/8), às 20h30, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Universitário enfrenta o Sport Huancayo, pelo campeonato peruano.

Palmeiras goleia Universitario e abre vantagem nas oitavas

Flaco López marcou duas vezes na vitória contra o Universitario

Gustavo Gómez se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, empatado com o chileno Rubén Espinoza

Aos quatro minutos de jogo, Vitor Roque tabelou com Flaco López, invadiu a área e foi derrubado, pênalti para o Palmeiras. Na cobrança, Gustavo Gómez bateu cruzado, o goleiro acertou o canto, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do time brasileiro no jogo. Com o feito, o paraguaio se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, empatado com o chileno Rubén Espinoza

Aos 12 minutos, Flaco López ampliou. Após tabela, o atacante argentino invadiu a área e de esquerda marcou o segundo gol do Palmeiras. Aos 30, mais um. Vitor Roque recebeu lançamento de Piquerez, ganhou na dividida com zagueiro do Universitário, avançou com a bola e de esquerda fez o terceiro do Alviverde.

Logo aos sete minutos do segundo tempo, o que estava bom para o Palmeiras, melhorou. William Riveros acertou jogador do time brasileiro com as travas da chuteira e, após revisão no VAR, recebeu cartão vermelho e deixou o Universitário com um a menos. Aos 30, Piquerez finalizou de fora da área, Sebastián Britos defendeu e no rebote Flaco López liquidou o placar do jogo.

 

