Libertadores: torcida denuncia tiros, prisão e clima hostil

O pesadelo do Racing na derrota por 1 a 0 para o Peñarol, pela Libertadores, não foi só dentro de campo. Depois de ver o time perder, os torcedores foram impedidos de sair do Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, e ficaram oito horas seguidas presos no local. O período foi marcado por violência policial, clima hostil e disparos de tiros e rojões.

O clima tenso na torcida visitante já começou na chegada ao país. Segundo informações do jornal argentino Olé, a polícia local realizou revistas forçadas, o que acabou atrasando a entrada dos torcedores no Uruguai.

