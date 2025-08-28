Líder da ONU condena novos ataques da Rússia contra cidades ucranianas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou novos ataques da Rússia, durante a madrugada, com mísseis e drones contra cidades ucranianas, que mataram e feriram muitos civis, incluindo crianças.
Segundo agências de notícias, pelo menos 17 pessoas morreram. Os bombardeios também danificaram instalações de delegações diplomáticas na capital da Ucrânia, Kyiv, incluindo o escritório da União Europeia.
Em busca de uma paz justa
O líder da ONU enfatizou, em nota emitida pelo porta-voz, que ataques contra civis e infraestrutura civil “violam o direito internacional humanitário, são inaceitáveis e devem parar imediatamente”.
Guterres renovou seu apelo por um cessar-fogo que resulte em uma paz justa, abrangente e sustentável na Ucrânia.
Para ele, as negociações devem defender plenamente a soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, em conformidade com a Carta da ONU, o direito internacional e as resoluções relevantes das Nações Unidas.
Perigo constante
O coordenador humanitário da ONU na Ucrânia, Matthias Schmale, declarou na rede social “X” que a onda de ataques da Rússia em Kyiv causou mais “perda e destruição”.
Ele declarou que conforme a cidade começa um novo dia, em meio a operações de resgate, “algumas famílias têm que enfrentar a dura realidade de que jamais verão seus familiares novamente”.
Schmale afirmou que casas, escolas e escritórios de organizações humanitárias foram danificados, ressaltando o perigo constante para os ucranianos e profissionais de ajuda que atuam no país.
Ele lembrou que, sob o direito internacional, os civis devem ser protegidos, e não podem jamais ser um alvo.
