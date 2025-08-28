Líder do prefeito nega represália após esvaziamento de sessão e diz que Refis será votado

Após o esvaziamento da sessão de quarta-feira (27), motivado pela retirada do requerimento que pede afastamento do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, após denúncias de suposto assédio moral, a Câmara Municipal de Rio Branco deve retomar nesta quinta-feira (28) a votação de projetos considerados prioritários pelo Executivo e pelo Legislativo. Entre eles estão a prorrogação do Refis, cujo prazo se encerra nesta sexta (29), e a criação do Fundo da Agricultura.

O líder do prefeito Tião Bocalom na Casa, vereador Márcio Mustafá, afirmou que a base está organizada e que as matérias serão apreciadas. “Hoje nós vamos votar o Refis, até porque é uma situação emergencial de prorrogação de prazo. Isso vai ser votado, vão ser votados também alguns vetos. A base tá unida, o prefeito tá tranquilo e a Casa tá organizada”, garantiu.

A declaração ocorre em meio a informações de bastidores de que vereadores só votariam os projetos caso fosse incluído em pauta um requerimento específico, ponto que motivou a saída de parlamentares na sessão anterior. Mustafá, no entanto, minimizou a possibilidade de novo boicote. “Aqui não tem represália, a gente faz o que é certo. Tá tudo dentro das quatro linhas”, reforçou.

O presidente da Câmara, Joabe Lira, também destacou que a prioridade é avançar nas votações para destravar a pauta. “Hoje precisamos apreciar os vetos que estão trancando os trabalhos e deliberar sobre o Refis e o Fundo da Agricultura, projetos que têm impacto direto para a população”, afirmou.