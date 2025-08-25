Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua

O rapper norte-americano Lil Nas X foi formalmente acusado, nesta segunda-feira (25), por quatro crimes relacionados a um episódio ocorrido na semana passada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o Ministério Público local, o artista — cujo nome de batismo é Montero Lamar Hill — responde a três acusações de agressão com lesão corporal contra policiais e a uma de resistência à prisão.

Prisão após confusão em via pública

Lil Nas X foi detido na última quinta-feira (21/8) após ser encontrado nu em uma rua de Los Angeles. Ele permaneceu preso durante o fim de semana, sem direito a fiança, até a audiência realizada nesta segunda-feira, informou o site TMZ.

De cueca e botas de cowboy

Na ocasião, o rapper responsável pelo hit Old Town Road foi hospitalizado depois de ser visto caminhando em cueca e botas de cowboy.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o artista vagando sem rumo por uma via em Studio City, por volta das 4h da manhã. Nas imagens, ele aparece apontando para a câmera, murmurando algo sobre uma festa e, em determinado momento, coloca um cone de trânsito na cabeça.

Ao chegarem ao local, policiais encontraram o cantor ainda no meio da rua. Ele teria resistido à abordagem, sendo contido e algemado. Parâmedicos foram chamados e, diante da suspeita de overdose, Lil Nas X foi encaminhado a um hospital.

