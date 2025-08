Limp Bizkit fará dois shows no Brasil em breve! Anúncio será nesta semana

Alô, nação roqueira! Em comemoração aos 30 anos de banda, o Limp Bizkit voltará ao Brasil em breve. O portal LeoDias conversou com fontes, que confirmam que os donos do hit “Break Stuff” se apresentarão duas vezes em território nacional, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. O anúncio será nesta semana.

O Limp Bizkit estará em uma pequena turnê neste mês de agosto. Eles primeiro se apresentam no Oriente Médio e depois partem para dois shows em festivais ingleses.

O Limp Bizkit veio pela última vez ao Brasil em 2024, quando foi atração do Lollapalooza daquele ano.

Formado em 1994 na Flórida, o Limp Bizkit se destacou no final dos anos 1990 como um dos principais nomes do nu metal. Liderada por Fred Durst, a banda mesclava rap, metal e atitude rebelde, conquistando o público com hits como “Break Stuff”, “Rollin’” e “My Way”. O álbum “Significant Other” (1999) e “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000) impulsionaram o sucesso comercial.

Apesar de polêmicas e mudanças na formação, o grupo manteve uma base de fãs fiel e segue em atividade, celebrando a nostalgia dos anos 2000 com shows energéticos e presença marcante em festivais.