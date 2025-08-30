Lindbergh celebra decisão de Moraes sobre Bolsonaro: “Cerco se fecha”

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), celebrou, neste sábado (30/8), a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a vistoria em veículos que entram e saem da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília (DF). O local é onde ele cumpre prisão domiciliar.
Nas redes sociais, Lindbergh comemorou a decisão. “A democracia resiste. No dia 2/9, começará o julgamento histórico: pela primeira vez, um militar golpista no banco dos réus. O Brasil verá as provas devastadoras da trama que tentou anular as eleições de 2022 e destruir o Estado Democrático de Direito”, diz um trecho da publicação.
O deputado ressaltou ainda que a medida responde a um pedido feito por ele e pela Polícia Federal (PF), que apontaram risco de fuga, falhas no monitoramento e até problemas na tornozeleira eletrônica.
Veja publicação na íntegra:
NOVO CAPÍTULO
O cerco se fecha. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma medida cautelar inédita contra Bolsonaro: a vistoria em todos os veículos que entrarem e saírem de sua residência. Além disso, haverá vigilância em tempo real também na área externa da casa. Nenhum…
— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) August 30, 2025
A medida atendeu pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap-DF). O órgão afirmou que a residência de Bolsonaro, no Jardim Botânico, possui imóveis colados nas laterais e nos fundos, o que cria “pontos cegos” e dificulta o monitoramento.
De acordo com o órgão, a estrutura da casa, que tem dois blocos na frente e uma construção nos fundos, pode acabar dificultando o funcionamento da tornozeleira eletrônica.
Desde terça-feira (26/8), a vigilância é feita por agentes, incluindo profissionais que não se identificam, conhecidos como “agentes invisíveis”, além de veículos sem identificação.
O STF também determinou que a Seap-DF envie relatórios diários para o tribunal, com informações sobre os veículos inspecionados e os resultados das verificações. A Procuradoria-Geral da República (PGR) não apresentou objeções a essa solicitação.
Segundo a secretaria, o monitoramento de Bolsonaro “exige múltiplos meios de fiscalização para garantir a eficácia da medida”. Moraes também ordenou que haja vigilância presencial do lado de fora da residência.
Julgamento no STF
Bolsonaro e outros sete aliados, réus do chamado núcleo 1 da trama golpista, começam a ser julgados pela Primeira Turma do Supremo, na próxima terça-feira (2/9).
O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto, com tornozeleira eletrônica. A medida foi decretada por Moraes após descumprimento de restrições, entre elas, a proibição de postagens em redes sociais de terceiros.
Na semana passada, em outra investigação, a PF encontrou no celular de Bolsonaro um documento de pedido de asilo político para ser entregue ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo datava de 2024.
A defesa do ex-presidente afirmou que se tratava apenas de um “rascunho” e negou qualquer tentativa de fuga do país.