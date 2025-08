Livinho está fora da “Dança dos Famosos”; Luciano Huck procura um substituto

Exclusivo

Cantor precisou se afastar da atração por motivos médicos e será substituído; novo nome será anunciado em breve

Livinho era uma das grandes promessas para o “Dança dos Famosos”, da Globo, mas a coluna apurou que o cantor, que recentemente se envolveu em um acidente de moto, vai precisar deixar a competição.

Fontes da coluna afirmaram que Luciano Huck ainda busca por um substituto para o artista, que precisou deixar a atração contra sua vontade após sentir fortes dores durante os ensaios para o quadro. O novo nome deverá ser anunciado nesta quarta-feira (6/8).

Veja as fotos Livinho recebe alta hospitalar e comemora: “Vida nova”Reprodução/Instagram MC Livinho no hospitalReprodução/Instagram/@mclivinho MC Livinho deixa a UTI após acidente de moto e segue internado com quadro pulmonar delicadoReprodução /GR6 MC Livinho sofreu acidente de moto nesta terça-feira (29/7), em São PauloCrédito: Reprodução Instagram @mclivinho MC Livinho sofreu acidente de moto nesta terça-feira (29/7), em São PauloCrédito: Reprodução Instagram @mclivinho MC Livinho sofreu acidente de moto nesta terça-feira (29/7), em São PauloCrédito: Reprodução Instagram @mclivinho MC Livinho sofreu acidente de moto nesta terça-feira (29/7), em São PauloCrédito: Reprodução Instagram @mclivinho

A coluna entrou em contato com a assessoria do cantor, que afirmou que ainda não foi informada da saída do cantor do quadro.

Na semana em que subiu ao palco do “Domingão” ao lado do restante do elenco, no último domingo (3/8), Livinho havia acabado de receber alta hospitalar após ficar dois dias internado na UTI e passar por uma cirurgia de emergência, consequência de um acidente de moto.

“Ó, recebi alta hoje. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida”.Tô indo para casa, e o que eu tenho a dizer é que é vida nova. Agradeço a todas as orações, a todos os fãs, a todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital. Deus abençoe, tá? Muito obrigado! Vamos embora que a gente está na pista de novo”, disse emocionado ao receber alta.

Livinho perfurou o pulmão após acidente

No começo daquela semana, de acordo com o boletim médico compartilhado pela equipe do cantor, Livinho sofreu uma fratura no pulmão esquerdo e precisou passar por uma sutura em um dos dedos da mão esquerda.

O MC estava de moto na capital paulista na terça-feira (29/7), quando colidiu com um veículo que teria fechado sua passagem. O motorista prestou socorro, e o cantor foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao hospital, onde foi internado na unidade de cuidados intensivos.

“O mais preocupante foi quando olhei para o teto da ambulância, minha pressão baixando, eu sentindo muito frio. Pensei que estivesse partindo”, relembrou nas redes sociais. O cantor também precisou remarcar os shows da turnê internacional que realizaria em Portugal já nesta semana.