Livro sobre Orleir Cameli, ex-governador do Acre, será lançado em Cruzeiro do Sul; saiba mais

O livro Orleir Cameli, um homem à frente de seu tempo será lançado em Cruzeiro do Sul no dia 27 de setembro, no Teatro dos Náuas, às 19 horas. A obra possui 455 páginas e reúne 75 depoimentos e fotografias que retratam a trajetória do ex-governador desde seu nascimento em um seringal até sua chegada ao Palácio Rio Branco.

Escrita a partir de 2010, a obra teve pausa em 2013 com a morte de Orleir Cameli e foi retomada em 2016. O livro não aborda polêmicas ou adversários, focando no legado do ex-governador, sua dedicação ao trabalho, sua personalidade visionária e seu papel como avô e figura caridosa.

Além do lançamento em Cruzeiro do Sul, a obra também será apresentada em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e Tarauacá. Orleir Messias Cameli foi prefeito de Cruzeiro do Sul entre 1993 e 1994 e governador do Acre de 1995 a 1999, falecendo em 8 de maio de 2013. Ele era tio do ex-governador Gladson Cameli.