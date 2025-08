Lixão a céu aberto em Sena Madureira expõe população a riscos ambientais e de saúde pública

Imagens divulgadas recentemente revelam que o aterro sanitário de Sena Madureira se transformou em um lixão a céu aberto. A situação tem gerado preocupação entre moradores, lideranças indígenas e ambientalistas da região.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver urubus sobrevoando o espaço e uma grande quantidade de lixo espalhado a céu aberto. Indígenas e moradores buscam restos entre os detritos, se expondo diretamente a riscos de contaminação e doenças.

O cenário chama atenção pelo abandono e pela regressão na política de tratamento de resíduos sólidos no município. A gestão anterior havia iniciado o processo de aquisição de uma área para a construção de um aterro sanitário dentro dos padrões exigidos por lei, mas, segundo denúncias, a atual administração não deu continuidade ao projeto.

A falta de ação por parte do poder público municipal também levanta questionamentos sobre o papel do Ministério Público do Acre (MPAC) e dos órgãos fiscalizadores, que ainda não intervieram no caso.

Famílias e empresas que vivem nas proximidades também são afetadas pela poluição, mau cheiro e pela presença constante de animais atraídos pelo lixo, como urubus e roedores.

A população cobra explicações da Prefeitura e medidas urgentes para conter os danos ambientais e sanitários. Até o momento, a administração municipal não se manifestou publicamente sobre o problema. As informações são do Giro da Notícia.