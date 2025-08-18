Lixo e festas: ex-funcionários revelam rotina na casa de Hytalo Santos

O influenciador Hytalo Santos, preso na última semana junto com o marido, Israel Nata Vicente, na Penitenciária de Carapicuíba (SP), segue no centro de graves denúncias. Acusado de exploração e exposição de menores de idade, ele teve a rotina dentro da mansão revelada por ex-funcionários em entrevista exibida pelo Fantástico no último domingo (17/8).

Segundo os relatos, o ambiente era marcado por condições precárias e situações degradantes que ficavam fora das filmagens da “Turma do Hytalo”. Uma das denúncias mais graves aponta que uma adolescente engravidou e posteriormente perdeu o bebê enquanto vivia na casa do influenciador. “Os adolescentes só se alimentavam quando ele queria. Passavam a noite em claro, bebiam nas festas e, na hora de ir pra escola, só filmavam eles saindo. Depois das câmeras desligadas, eles não iam”, revelou um ex-funcionário.

