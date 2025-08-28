Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto

Liziane Gutierrez, conhecida por sua participação em A Fazenda e por protagonizar polêmicas no reality, exibiu o primeiro registro após mais uma cirurgia estética no rosto. Essa é apenas uma das mais de 20 intervenções às quais a modelo já se submeteu ao longo dos anos.

Ainda internada, Liziane compartilhou com o portal LeoDias imagens que mostram seu novo visual, marcado por curativos no nariz e ao redor da face, além do inchaço comum no pós-operatório.

💬 Nos stories do Instagram, ela tranquilizou os fãs:

“Estou viva, meu povo. Toda inchada e dolorida, mas faz parte do processo. Estou mega curiosa para ver o resultado final, porque agora eu tô parecendo o Fofão”, brincou.

Cirurgia de R$ 100 mil

O procedimento, que custou cerca de R$ 100 mil, teve como objetivo corrigir a assimetria facial da modelo, incluindo ajustes nos lábios e na região das têmporas. Houve também a retirada de resíduos de metacril — substância usada em aplicações anteriores — e uma remodelação completa do nariz, que Liziane já havia declarado considerar “horrível” e com aparência de “massinha”.

A recuperação segue em andamento, e a expectativa da influenciadora é de que os resultados definitivos apareçam nos próximos meses.

📌 Fonte: Portal LeoDias

✍️ Redação ContilNet Notícias