Loja Colaborativa destaca empreendedorismo e sabores do Acre na Expoacre

Durante a Expoacre 2025, a Loja Colaborativa do Espaço Sebrae tem se destacado como vitrine da produção regional e do potencial empreendedor do Acre. A iniciativa reúne produtos de pequenos negócios atendidos pela instituição, promovendo a comercialização, o fortalecimento de marcas locais e a conexão com novos públicos.

No estande, os visitantes encontram uma curadoria de itens que refletem a identidade produtiva do estado, com alimentos regionais, moda autoral e produtos naturais.

Estreando na feira, a empresa Aromas da Rosa trabalha com saboaria e cosméticos artesanais, evidenciando a BIODIVERSIDADE COM ingredientes naturais DA FLORESTA. A empreendedora Ana Rosa Garcia se diz satisfeita com a visibilidade que a empresa tem adquirido durante a Expoacre, com o apoio do Sebrae.

“Está sendo uma experiencia fantástica, espero vir em outras edições. A visibilidade da minha marca está aumentando, estou ganhando seguidores no Instagram e está sendo bacana. É um apoio muito importante para nós que somos MEI, todo o acompanhamento do Sebrae está sendo muito válido”, afirmou.

A proposta da Loja Colaborativa é dar visibilidade à diversidade produtiva do Acre, incentivando o consumo consciente e valorizando o empreendedorismo local. Outra empresa que faz sua primeira participação na Expoacre é a Kioki Peixaria. Com uma diversidade de pescados disponíveis para comercializar, a proprietária Andreia Kioki tem investido em degustações todas as noites.

“Estamos conseguindo divulgar bastante nossos produtos durante a feira, trabalhamos com tambaqui sem espinha, piau, cará, caranguejo, camarão, temos uma variedade de pescados. Toda noite tenho trazido degustações como moqueca, caldo de peixe, pirão, para os clientes conhecerem e eles tem gostado. Estou muito feliz com o convite do Sebrae e com essa oportunidade de colocar nossa marca em evidência”, disse.

Também participam da loja as marcas: Raízes da Floresta (cafés especiais), Sabor Nativo (doces típicos), 8 Colors (camisas criativas), COOPBONAL (mel), Flora Jatobá (óleos naturais), Raízes do Acre (MARCA COLETIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL, Juruá Alimentos (farofas), Central Juruá (farinha com Indicação Geográfica e biscoitos de goma) e COOPERFAM (doces de banana).