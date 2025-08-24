Londres: protestos contra hotéis de imigrantes terminam em confronto

Manifestantes entraram em confronto com a polícia em Londres, na última sexta-feira (22/8), após o início de protestos contra hotéis que abrigam pessoas em busca de asilo em todo o Reino Unido.

O sistema de asilo refere-se ao acolhimento de pessoas que fogem de guerras, perseguições ou violências em seus próprios países. Na Inglaterra, essas pessoas estavam sendo recebidas em hotéis temporários.

Cidades da Inglaterra, como Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle upon Tyne, Horley e Canary Wharf, registraram diversos protestos, com manifestações usando o slogan “Abolir o Sistema de Asilo”.

Os protestos têm ocorrido regularmente nas últimas semanas, após um indivíduo hospedado em hotéis ter sido acusado de tentar beijar uma menina de 14 anos, acusação que ele nega.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGLATERRA – 23 DE AGOSTO: Uma contramanifestação enfrenta um protesto anti-imigração em frente ao New Bridge Hotel, em Newcastle, no dia 23 de agosto de 2025, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Nos últimos semanas, manifestantes e contramanifestantes têm se reunido em frente a hotéis usados para abrigar solicitantes de asilo, à medida que aumentam as tensões em relação às políticas do governo sobre migração ilegal, que atingiu números recordes neste verão.

Ian Forsyth/Getty Images 2 de 3

NEWCASTLE UPON TYNE, INGLATERRA – 23 DE AGOSTO: Manifestantes se reúnem durante um protesto anti-imigração em frente ao New Bridge Hotel, em Newcastle, no dia 23 de agosto de 2025, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra.

Ian Forsyth/Getty Images 3 de 3

Policiais montados entram em confronto com manifestantes durante protesto do grupo “Abolish Asylum System” e de contramanifestantes em Castle Park, em Bristol.

Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Na rede social X, a polícia de Londres informou que mobilizou agentes para os locais das manifestações, que terminaram sem prisões, pelo menos em Orpington: “Vocês verão mais policiais na área para garantir que as pessoas possam se manifestar pacificamente.”

Conflitos com outros grupos

Apesar dos protestos contra o sistema de asilo, contramanifestações organizadas por grupos diversos, como o Stand Up to Racism, que defendem o direito das pessoas de serem protegidas em hotéis, ocorreram em Bristol, Cannock, Leicester, Liverpool, Newcastle, Wakefield, Horley e Long Eaton, em Derbyshire, segundo o jornal The Guardian.

As autoridades se mobilizaram para separar os grupos rivais em Castle Park, em Bristol, onde ocorreram confrontos com a polícia.

Cerca de 200 manifestantes anti-imigração entraram em confronto com 50 manifestantes do Stand Up to Racism em Horley, Surrey. As manifestações ocorreram nas proximidades dos hotéis