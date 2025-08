Lore Improta faz pedido inusitado a Léo Santana: “Chamou logo de Leandro”

O casal está junto desde 2027 e são pais de Liz, de três anos

A bailarina Lore Improta, de 31 anos, resolveu entrar na trend de uma música do marido, o cantor Léo Santana, de 37 anos, nesta segunda-feira (4/8), e fez um pedido inusitado. Com um vídeo descontraído, a dançarina pediu para que o astro do axé para de publicar vídeos sem camisa nas redes sociais.

“Fala o que tu quer, mulher, diz para mim”, pede Léo em “Desliza”, sua parceria com Melody. Em resposta a introdução da música do marido, a ex-bailarina do Faustão responde: “Para de aparecer sem camisa em todas as oportunidades, Leandro”, fala fazendo caras e bocas enquanto ao fundo, passa vídeos de Léo sem camisa ostentando o físico malhado e sensualizando para as câmeras.

“Rapaz, você é terrível! Neni, é minha equipe que me obriga, culpa delas! Te amo”, respondeu o astro na publicação. Os internautas logo reagiram a publicação e até o ex-BBB, Lucas Pizane reagiu a brincadeira: “Chamou logo de Leandro”.

Lore e Léo estão juntos desde 2017 e, após algumas idas e vindas, se casaram em 2021. No mesmo ano, nasceu a primeira filha do casal, Liz, que completará quatro anos no dia 26 de setembro.