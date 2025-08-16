Loterias: Lotofácil sorteia R$ 7,5 milhões nesta sexta. Confira

15/08/2025
Escrito por Metrópoles
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (15/8), os concursos 3.470, da Lotofácil; 2.810 da Lotomania; 6.801 da Quina; 2.847, da Dupla Sena; e 733, da Super Sete.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Quina

14 – 16 – 18 – 29 – 32 ;

Lotofácil

01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24;

Lotomania

03 – 04 – 06 – 08 – 20 – 22 – 28 – 33 – 37 – 44 – 53 – 54 – 55 – 58 – 61 – 63 – 73 – 77 – 82 – 95;

Dupla Sena

1º sorteio: 01 – 08 – 31 – 32 – 39 – 50;
2º sorteio: 16 – 30 – 33 – 38 – 42 – 44;

Super Sete

Coluna 1: 1;
Coluna 2: 5;
Coluna 3: 9;
Coluna 4: 8;
Coluna 5: 8;
Coluna 6: 8;
Coluna 7: 3.

