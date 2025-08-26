Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta terça. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (26/8), os concursos de número 2.906 da Mega-Sena; 3.479 da Lotofácil; 6.810 da Quina; 2.286 da Timemania; e o 1.107 da Dia de Sorte.

Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49;

Quina

07 – 08 – 34 – 61 – 75;

Lotofácil

01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 24 – 23 – 25;

Dia de Sorte

03 – 18 – 20 – 21 – 23 – 28 – 29;

Mês de Sorte: 04 – abril.

Timemania

14 – 18 – 25 – 39 – 53 – 58 – 74;

Time do coração: 13 – Bahia de Feira/BA;