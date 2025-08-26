26/08/2025
Universo POP
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso

Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta terça. Confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
loterias:-mega-sena-sorteia-r$-33-milhoes-nesta-terca.-confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (26/8), os concursos de número 2.906 da Mega-Sena; 3.479 da Lotofácil; 6.810 da Quina; 2.286 da Timemania; e o 1.107 da Dia de Sorte.

Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49;

Quina

07 – 08 – 34 – 61 – 75;

Lotofácil

01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 24 – 23 – 25;

Dia de Sorte

03 – 18 – 20 – 21 – 23 – 28 – 29;

Mês de Sorte: 04 – abril.

Timemania

14 – 18 – 25 – 39 – 53 – 58 – 74;

Time do coração: 13 – Bahia de Feira/BA;

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.