12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 39 milhões nesta terça. Confira

Escrito por Metrópoles
loterias:-mega-sena-sorteia-r$-39-milhoes-nesta-terca.-confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (12/8), os concursos de número 2.900 da Mega-Sena; 3.467 da Lotofácil; 6.798 da Quina; 2.280 da Timemania; e o 1.101 da Dia de Sorte.

Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60;

Quina

11 – 21 – 42 – 50 – 60;

Lotofácil

03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25;

Timemania

03 – 18 – 21 – 24 – 27 – 43 – 75;

Time do coração: 23 – Caxias/RS;

Dia de Sorte

03 – 13 – 14 – 19 – 22 – 24 – 26;

Mês de Sorte: 04 – abril.

Em atualização.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.