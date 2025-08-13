Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 39 milhões nesta terça. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (12/8), os concursos de número 2.900 da Mega-Sena; 3.467 da Lotofácil; 6.798 da Quina; 2.280 da Timemania; e o 1.101 da Dia de Sorte.

Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60;

Quina

11 – 21 – 42 – 50 – 60;

Lotofácil

03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25;

Timemania

03 – 18 – 21 – 24 – 27 – 43 – 75;

Time do coração: 23 – Caxias/RS;

Dia de Sorte

03 – 13 – 14 – 19 – 22 – 24 – 26;

Mês de Sorte: 04 – abril.

Em atualização.