Loterias: +Milionária sorteia R$ 142 milhões nesta quarta. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (13/8), os concursos de número 3.468 da Lotofácil; 2.809 da Lotomania; 6.799 da Quina; 2.846 da Dupla Sena; 732 da Super Sete e 276 da +Milionária.
Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os resultados:
+Milionária
12 – 16 – 28 – 35 – 39 – 46;
Trevo:
5 – 2;
Quina
04 – 19 – 32 – 37 – 43;
Lotofácil
01 – 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25;
Lotomania
08 – 17 – 19 – 23 – 25 – 30 – 41 – 48 – 50 – 53 – 65 – 71 – 72 – 75 – 81 – 84 – 88 – 95 – 96 – 99;
Dupla Sena
1º sorteio: 15 – 31 – 36 – 37 – 39 – 49;
2º sorteio: 12 – 16 – 30 – 37 – 39 – 44;
Super Sete
Coluna 1: 3;
Coluna 2: 2;
Coluna 3: 5;
Coluna 4: 0;
Coluna 5: 3;
Coluna 6: 6;
Coluna 7: 9.