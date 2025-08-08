Lua em Aquário: horóscopo do dia para esta sexta-feira

8 de agosto de 2025
As previsões astrológicas de Oscar Quiroga para o dia em que a Lua quase Cheia influencia a nossa humanidade

A Lua quase Cheia em Aquário mexe com a nossa humanidade, e o reino espiritual se une para enviar bênçãos. No entanto, se não nos relacionarmos de forma saudável com essa energia, o que seria glorioso pode se tornar um inferno. O progresso material e espiritual que desejamos depende de uma conexão sensível com esse reino.

  • ÁRIES (21/3 a 20/4): Fazer concessões é a parte mais difícil dos relacionamentos. Pense bem antes de ceder, pois os efeitos podem aparecer no futuro.
  • TOURO (21/4 a 20/5): Nem tudo está como você gostaria, mas as coisas estão avançando. Em um mundo tão complexo, isso já é uma vitória.
  • GÊMEOS (21/5 a 20/6): Estar de prontidão para o que der e vier é um bom sinal. No entanto, a complexidade do mundo pode atrapalhar a sua boa vontade.
  • CÂNCER (21/6 a 21/7): Suas certezas podem ser corretas, mas isso não significa que os outros compartilhem da mesma opinião. Existe uma diferença entre suas sensações e os pensamentos alheios.
  • LEÃO (22/7 a 22/8): Dizer as palavras certas é fundamental para ter clareza. Contudo, transformar essas palavras em ações eficientes é um desafio maior.
  • VIRGEM (23/8 a 22/9): Algumas coisas fluem com facilidade, enquanto outras travam. Escolha bem as suas ações para não se meter em problemas desnecessários.
  • LIBRA (23/9 a 22/10): Quando tudo parecer sob controle, redobre a atenção. Você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas não o cenário completo.
  • ESCORPIÃO (23/9 a 21/11): Na sua mente, tudo parece resolvido e claro, mas essa clareza não está garantindo que você execute ações eficientes. Fique atento à discrepância.
  • SAGITÁRIO (22/11 a 21/12): Continue construindo bons relacionamentos que promovam o progresso, mas mantenha os olhos abertos, pois o caminho não será fácil.
  • CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1): Fazer sua parte com carinho e atenção será o suficiente para evitar interrupções. Isso exigirá sacrifícios, pois nem todos farão o mesmo.
  • AQUÁRIO (21/1 a 19/2): Faça o que te traz mais alegria, mas desconfie de um caminho totalmente fácil. O destino tem coisas que você não pode controlar.
  • PEIXES (20/2 a 20/3): Adapte-se da melhor maneira possível a este tempo louco em que um passo vai para frente e outro para trás.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.

