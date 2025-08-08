Lua em Aquário: horóscopo do dia para esta sexta-feira

A Lua quase Cheia em Aquário mexe com a nossa humanidade, e o reino espiritual se une para enviar bênçãos. No entanto, se não nos relacionarmos de forma saudável com essa energia, o que seria glorioso pode se tornar um inferno. O progresso material e espiritual que desejamos depende de uma conexão sensível com esse reino.

Confira a previsão para o seu signo

ÁRIES (21/3 a 20/4): Fazer concessões é a parte mais difícil dos relacionamentos. Pense bem antes de ceder, pois os efeitos podem aparecer no futuro.

Fazer concessões é a parte mais difícil dos relacionamentos. Pense bem antes de ceder, pois os efeitos podem aparecer no futuro. TOURO (21/4 a 20/5): Nem tudo está como você gostaria, mas as coisas estão avançando. Em um mundo tão complexo, isso já é uma vitória.

Nem tudo está como você gostaria, mas as coisas estão avançando. Em um mundo tão complexo, isso já é uma vitória. GÊMEOS (21/5 a 20/6): Estar de prontidão para o que der e vier é um bom sinal. No entanto, a complexidade do mundo pode atrapalhar a sua boa vontade.

Estar de prontidão para o que der e vier é um bom sinal. No entanto, a complexidade do mundo pode atrapalhar a sua boa vontade. CÂNCER (21/6 a 21/7): Suas certezas podem ser corretas, mas isso não significa que os outros compartilhem da mesma opinião. Existe uma diferença entre suas sensações e os pensamentos alheios.

Suas certezas podem ser corretas, mas isso não significa que os outros compartilhem da mesma opinião. Existe uma diferença entre suas sensações e os pensamentos alheios. LEÃO (22/7 a 22/8): Dizer as palavras certas é fundamental para ter clareza. Contudo, transformar essas palavras em ações eficientes é um desafio maior.

Dizer as palavras certas é fundamental para ter clareza. Contudo, transformar essas palavras em ações eficientes é um desafio maior. VIRGEM (23/8 a 22/9): Algumas coisas fluem com facilidade, enquanto outras travam. Escolha bem as suas ações para não se meter em problemas desnecessários.

Algumas coisas fluem com facilidade, enquanto outras travam. Escolha bem as suas ações para não se meter em problemas desnecessários. LIBRA (23/9 a 22/10): Quando tudo parecer sob controle, redobre a atenção. Você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas não o cenário completo.

Quando tudo parecer sob controle, redobre a atenção. Você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas não o cenário completo. ESCORPIÃO (23/9 a 21/11): Na sua mente, tudo parece resolvido e claro, mas essa clareza não está garantindo que você execute ações eficientes. Fique atento à discrepância.

Na sua mente, tudo parece resolvido e claro, mas essa clareza não está garantindo que você execute ações eficientes. Fique atento à discrepância. SAGITÁRIO (22/11 a 21/12): Continue construindo bons relacionamentos que promovam o progresso, mas mantenha os olhos abertos, pois o caminho não será fácil.

Continue construindo bons relacionamentos que promovam o progresso, mas mantenha os olhos abertos, pois o caminho não será fácil. CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1): Fazer sua parte com carinho e atenção será o suficiente para evitar interrupções. Isso exigirá sacrifícios, pois nem todos farão o mesmo.

Fazer sua parte com carinho e atenção será o suficiente para evitar interrupções. Isso exigirá sacrifícios, pois nem todos farão o mesmo. AQUÁRIO (21/1 a 19/2): Faça o que te traz mais alegria, mas desconfie de um caminho totalmente fácil. O destino tem coisas que você não pode controlar.

Faça o que te traz mais alegria, mas desconfie de um caminho totalmente fácil. O destino tem coisas que você não pode controlar. PEIXES (20/2 a 20/3): Adapte-se da melhor maneira possível a este tempo louco em que um passo vai para frente e outro para trás.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.