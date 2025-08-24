luan-pereira-dispara-sobre-dado-dolabella:-“agressor-de-mulher”

Luan Pereira voltou a ser pronunciar, neste sábado (23/8), sobre a briga envolvendo uma crise de ciúmes de Dado Dolabella em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21/8). Após o ator se manifestar e explicar a sua versão do episódio, o cantor contou nos stories do Instagram que foi bloqueado pelo artista, quem chamou de “agressor de mulher”.

“O agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele. Assunto encerrado”, escreveu ele.

Vídeo de pronunciamento

Mais cedo, Luan Pereira já havia gravado um vídeo detalhando o episódio. “Oi, turma! Vou me pronunciar sobre esses bafafás porque tem um monte de gente me ligando, mandando mensagens preocupado, e vou falar o que realmente aconteceu. (…) Tudo começou assim: after da Dança dos Famosos. Todo mundo dança com todo mundo, com o maior respeito do mundo, amizade e tudo mais. Inclusive no after, eu estava acompanhado, e todo mundo viu”, começou ele.

Luan Pereira continuou: “Como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo e tal, eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração, eu amo ela, e respeito. Toda hora, todo momento, é um costume do elenco dançar nos bastidores… Aí fui lá, peguei, dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, Fulano, que eu nem sabia quem era Fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex… Acabou que do nada eu tomei um empurrão”, contou.

O cantor explicou que tropeçou em uma lixeira e caiu no chão. Sem entender o que tinha acontecido, sua assessora explicou de quem se tratava. “Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz… Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: ‘gente, o que aconteceu?’ Quem é ele? Minha assessora me pegou e falou: ‘é Fulano, ex dela, que inclusive é um psicopata que bate em mulher’”, relatou.

O sertanejo seguiu seu relato. Segundo ele, após a confusão, Dado Dolabella tentou pedir desculpas, mas os seguranças não deixaram que ele chegasse perto.

“Falei: ‘ah, gente, então nem vou me ligar, não. Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: ‘desculpa’. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: ‘cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum’. Inclusive quem parte para a agressão já perde a razão. Eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro, e fui embora numa boa”, contou.

A versão de Dado Dolabella

No Instagram, o ator gravou um vídeo explicando sua versão dos acontecimentos. Segundo Dado, Wanessa e ele tinha reatado o relacionamento e foi ao local para buscá-la, até que foi surpreendido por uma cena de Luan Pereira, que ele classificou como “um homem que não conhecia”.

“A gente, inclusive, tinha combinado de dormir junto no hotel que ela [Wanessa] estava depois da festa e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, porque ela ia ficar uma semana em São Paulo para ficar com os filhos”, relatou.

Ele continuou: “De repente, do nada, entrou um cara na minha frente, que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa no chão, como se fosse dar um beijo nela. Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela… Eu puxei para trás, para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu”, explicou.

Em seguida, de acordo com Dado Dolabella, Wanessa teria esclarecido a situação. Para ele, tudo não passou de um grande mal-entendido.

“Aí a Wanessa já veio falando: ‘Calma, calma, ele trabalha comigo, é o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança’. Foi um super mal-entendido, pedi desculpas ali, pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele e peço desculpas aqui, novamente. Foi um mal-entendido, espero que isso morra aqui, porque não houve agressão, não teve violência, não teve nada disso e desejo todo o sucesso do mundo para a Wanessa, para o Luan, para você que está assistindo esse vídeo e muita paz, gente, muita paz e muito amor, é isso”, finalizou.