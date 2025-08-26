Luan Pereira estava com ex-affair de Zé Felipe durante briga com Dado

A recente confusão envolvendo Wanessa Camargo, Dado Dolabella e Luan Pereira em um bar no Rio de Janeiro ganhou um novo desdobramento.

De acordo com informações do Jornal EXTRA, Luan Pereira estava acompanhado, no momento da confusão, pela influenciadora Victória Miranda, que recentemente foi apontada como affair do músico Zé Felipe.

A confusão ocorreu durante uma comemoração do elenco do Dança dos Famosos, quando Dado Dolabella empurrou Luan motivado por ciúmes ao vê-lo dançando com Wanessa Camargo.

Nas redes sociais, Luan deixou claro que estava acompanhado durante o evento e reforçou a informação várias vezes.

Namoro nos bastidores

De acordo com a publicação, nos bastidores, o cantor tem vivido um novo relacionamento com Victória Miranda.

O sertanejo, que esteve noivo de Duda Corrêa até junho, mantém atualmente um envolvimento com a modelo e influenciadora.

O casal não esconde a relação: Victória recebeu um buquê de rosas vermelhas de Luan, que comentou na postagem dela no Instagram com emojis de rosas, recebendo de volta corações.

Ele também interage frequentemente com a moça nas redes sociais, demonstrando carinho publicamente.

Presença nos Estúdios Globo

Nos últimos dias, Victória tem acompanhado Luan no Rio de Janeiro enquanto ele se prepara para o quadro do Domingão com Huck, compartilhando registros de sua presença nos Estúdios Globo.

Com quase 400 mil seguidores no Instagram, ela precisou limitar os comentários após rumores de envolvimento com Zé Felipe. Os dois teriam se relacionado após uma festa de um amigo de Zé Felipe ocorrida recentemente.

Nascida no Rio de Janeiro e atualmente residente em Goiânia, Victória acumula mais de 2 milhões de fãs no TikTok, onde produz conteúdos de dança, dublagens e inspirações de moda.