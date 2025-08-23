Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella

Luan Pereira publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (23/8) se pronunciando sobre a confusão envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo.

No vídeo, o cantor contou o que aconteceu durante a festa. “Oi, turma! Vou me pronunciar sobre esses bafafás porque tem um monte de gente me ligando, mandando mensagens preocupado, e vou falar o que realmente aconteceu”, iniciou

“Porque ninguém pôs a cara falando o que aconteceu, só ficaram sabendo por conta de página de ‘fofocaiada’ e tal… Tudo começou assim: after da Dança dos Famosos. Todo mundo dança com todo mundo, com o maior respeito do mundo, amizade e tudo mais. Inclusive no after, eu estava acompanhado, e todo mundo viu”, continuou.

“Como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo e tal, eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração, eu amo ela, e respeito. Toda hora, todo momento, é um costume do elenco dançar nos bastidores… Aí fui lá, peguei, dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, ‘fulano’, que eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex…”, disse Luan, referindo-se a Dado Dolabella.

“Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz… Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: ‘Gente, o que aconteceu? Quem é ele?’. Minha assessora me pegou e falou: ‘É fulano, ex dela [Wanessa Camargo], que inclusive é um psicopata que bate em mulher’”, relatou.

De acordo com Luan, Dado tentou pedir desculpas após a agressão, mas os seguranças do local não o deixaram chegar perto dele. Depois do episódio, o cantor foi embora da festa.

Ele também falou sobre os supostos hematomas no rosto que teriam sido causados pela agressão. “É espinha, gente. É a fase dos hormônios à flor da pele, a adolescência. Apesar dos meus 22 anos. E é isso. Deus é mais. Deus livra e não deixa aquele que teme a Ele perder a razão e partir para qualquer tipo de agressão. Não se preocupem que não apanhei, foi só um empurrão. O cara perdeu a razão.”

Entenda o caso

Segundo fontes ouvidas pelo Metrópoles, na coluna da Fábia Oliveira, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos estavam em uma confraternização quando Dado teve uma crise de ciúmes.

Durante a comemoração, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura. Dado não teria gostado da atitude e supostamente causou uma confusão em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com as fontes, Dado teria empurrando o sertanejo, que acabou caindo no chão. Na sequência, teria se voltado contra Wanessa e a empurrado.

Pronunciamento de Dado Dolabella

Nas redes sociais, Dado comentou sobre o episódio e deixou um recado para a ex-companheira sobre os próximos passos da carreira dela.

“Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito”, diz um trecho do texto.

“Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora, somos ex, e o respeito permanece”, finalizou.