Luana Piovani afirma que homens não se apaixonam e solta o verbo: “Só vê o buraco”

Luana Piovani participou recentemente do podcast “DR: Discutindo Relações”, apresentado por Giovana Fagundes, e deu sua opinião sobre o sexo masculino. A atriz, de 48 anos, soltou o verbo ao afirmar que, embora goste de se relacionar com homens, não acredita que eles sejam capazes de se apaixonar de verdade e que costumam focar apenas em relações sexuais.

“Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem só vê o buraco e enfia o pa*,quer f*der”, disse a artista na lata. A apresentadora do podcast não acredita que seja algo que dê para generalizar e pontua: “Ah para, às vezes se apaixona”, falou.

Veja as fotos Luana PiovaniReprodução Instagram @luapio Luana PiovaniReprodução: Instagram Luana Piovani fala sobre maternidade Filhos são bastante manipuladoresLuana Piovani – Foto: Reprodução/Instagram Luana PiovaniReprodução / Instagram Luana Piovani e DomFoto: Reprodução/Instagram @luapio

Luana, no entanto, discorda e segue firme na sua opinião: “Ah para você, ah não! Que ingenuidade é essa? De onde a senhora tirou isso”, brincou. “Quem Giovana, não existe isso, Tony Ramos?”, continuou.

Piovani está solteira desde 2024, quando o relacionamento com o fotógrafo Lucas Bittencourt chegou ao fim. A artista também já foi casada com o surfista Pedro Scooby, com quem se relacionou durante 8 anos e anunciaram a separação em 2019. Da relação, tiveram três filhos: Dom, de 13 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de nove anos.