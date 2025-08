Luana Piovani diz ser obcecada por homens, mas faz ressalva: “Raça ruim”

A atriz, ex-esposa de Pedro Scooby, terminou a relação como fotógrafo Lucas Bittencourt em 2024

Luana Piovani não esconde de ninguém seus problemas amorosos, mas ela se afirma obcecada pelo o sexo masculino! Ao podcast “DR: Discutindo Relações”, a atriz, de 48 anos, compartilhou uma avaliação sobre sua relação com libido e homens. Ela está solteira desde o fim do namoro com o fotógrafo Lucas Bittencourt, em 2024.

A ex-contratada da TV destacou não acreditar mais no casamento. Isso por conta da sua visão sobre a monogamia e a maneira como ela encara a as relações. Apesar disso, ela não se vê em um relacionamento aberto. “Eu não conseguiria estar com alguém imaginando que ele poderia estar com outra”.

“Eu gosto da sedução, do jogo. O meu problema é que eu perco a libido e o interesse depois desse começo”, contou Piovani. Essa perda de libido, no entanto, não diminui o “apetite” dela pelo sexo oposto, que segue intacto: “Sou obcecada pelo produto, me dá água na boca de pensar.

Ao mesmo tempo, ela faz uma ressalva: “Mas que raça ruim. Eu não tenho esperança porque não vejo onde ter. Falando com minhas amigas, me relacionando com homens, é isso”. A ex-companheira de Pedro Scooby ainda acrescenta: “Não tem a menor condição de ficar com homem feio. Mas homem tem que ter iniciativa” .

Luana Piovani é mãe de Dom, de 13 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de nove anos, todos frutos do antigo casamento com o surfista. O primogênito mora com o pai no Rio de Janeiro, enquanto os mais novos vivem com a mãe em Portugal.