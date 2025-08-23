Luana Piovani se manifesta após polêmica de agressão de Dado e Wanessa

Luana Piovani se manifestou após o episódio envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo, ocorrido em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21/8). Nas redes sociais, a atriz falou rapidamente da situação e, sem citar nomes, mencionou uma live que fez recentemente com o tema feminicídio.

“Vi que o Brasil inteiro tá me esperando acordar pra ter um tipo de depoimento. Enfim, acabei ficando aqui um pouco pra ver todas as coisas que vocês me marcaram. […] E o que eu vim aqui dizer é o seguinte: eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar”, afirmou ela.

Leia também

Luana Piovani sugeriu que os internautas fossem assistir a uma live que fez recentemente, na qual falava sobre o crescente número de feminicídios em todo o mundo.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

A atriz Luana Piovani.

Reprodução/Internet. 2 de 6

Wanessa Camargo e Dado Dolabella.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 6

A atriz Luana Piovani

Reprodução 4 de 6

Dado Dolabella e Wanessa Camargo.

Reprodução/Internet. 5 de 6

Luana Piovani

Instagram/Reprodução 6 de 6

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Instagram/Reprodução

“A gente precisa perder tempo falando de coisas importantes. Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais repetir as mesmas coisas. Então é isso: não vou tecer comentários, porque isso, pra mim, é antigo, e eu tô num assunto novo”, disparou ela.

Vale lembrar que Luana Piovani namorou com Dado no início dos anos 2000, mas a relação terminou após ele tê-la agredido.

Entenda a polêmica de Wanessa e Dado Dolabella

De acordo com fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, estavam em uma confraternização quando o episódio aconteceu. Durante a comemoração, o cantor Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura.

A namorada de Luan também estava no local, e não havia clima de paquera entre os dois. Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes, empurrando o sertanejo, que acabou caindo no chão.

Na sequência, Dado teria se voltado contra Wanessa e a empurrado. O ator foi retirado do bar após a confusão, enquanto a cantora deixou o local acompanhada do colega de elenco do quadro de dança, Alan de Souza e retornou ao hotel Hilton, onde estava hospedada.

Pouco tempo após a notícia se tornar pública, Wanessa Camargo se manifestou sobre o episódio. Nos stories de seu perfil no Instagram, a artista confirmou toda a história publicada pela coluna, mas negou ter sido agredida durante a confusão.

“Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, escreveu.