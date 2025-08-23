23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 

A atriz aproveitou a ocasião para reforçar um tema que considera prioritário: o feminicídio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais, nesta sexta-feira (22), para se pronunciar diante da repercussão do episódio envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo, ocorrido em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21/8).

Foto: Reprodução

Sem citar diretamente os nomes dos envolvidos, Luana afirmou que não pretende entrar em detalhes sobre o caso. “Vi que o Brasil inteiro tá me esperando acordar pra ter um tipo de depoimento. […] Eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar”, declarou.

A atriz aproveitou a ocasião para reforçar um tema que considera prioritário: o feminicídio. Piovani sugeriu que seus seguidores assistissem a uma live recente, em que tratou sobre o aumento desse tipo de crime no Brasil e no mundo.

“Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais repetir as mesmas coisas. Então é isso: não vou tecer comentários, porque isso, pra mim, é antigo, e eu tô num assunto novo”, completou.

Vale lembrar que Luana Piovani e Dado Dolabella tiveram um relacionamento no início dos anos 2000, que chegou ao fim após um episódio de agressão por parte do ator.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.