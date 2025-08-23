Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais, nesta sexta-feira (22), para se pronunciar diante da repercussão do episódio envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo, ocorrido em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21/8).

Sem citar diretamente os nomes dos envolvidos, Luana afirmou que não pretende entrar em detalhes sobre o caso. “Vi que o Brasil inteiro tá me esperando acordar pra ter um tipo de depoimento. […] Eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês, não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar”, declarou.

A atriz aproveitou a ocasião para reforçar um tema que considera prioritário: o feminicídio. Piovani sugeriu que seus seguidores assistissem a uma live recente, em que tratou sobre o aumento desse tipo de crime no Brasil e no mundo.

“Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais repetir as mesmas coisas. Então é isso: não vou tecer comentários, porque isso, pra mim, é antigo, e eu tô num assunto novo”, completou.

Vale lembrar que Luana Piovani e Dado Dolabella tiveram um relacionamento no início dos anos 2000, que chegou ao fim após um episódio de agressão por parte do ator.