Lucas, do São Paulo, se diz aliviado após cirurgia: “Zero bala”

O atacante Lucas Moura realizou neste sábado (30/8) uma artroscopia, que resultou na retirada de uma fibrose no joelho direito. Após o procedimento, o jogador, que recebeu alta hospitalar, utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do São Paulo.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Lucas Moura, camisa 7 do São Paulo.
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3
Lucas está afastado dos gramados.
Martín Fonseca/ Eurasia Sport Images/ Getty Images3 de 3
Atacante é um dos principais jogadores da equipe.
Reprodução/Instagram
O camisa 7 evitou falar sobre prazo de retorno aos gramados. No entanto, o atleta se disse aliviado com a realização do procedimento e que estará focado no processo de recuperação.
“Graças a Deus, o procedimento foi um sucesso, deu tudo certo, já estou de volta, estou muito feliz e aliviado. ‘Joelhão’ está zero bala. Agora é só focar na recuperação. Estou em casa fazendo os procedimentos de gelo, tomando os medicamentos necessários”, contou o jogador.
Lucas Moura sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP) e um estiramento na cápsula do joelho direito. Segundo o clube, o atacante vinha se queixando de incômodo no local e precisou passar pela artroscopia.
Expectativas para o retorno
Há a expectativa de que o jogador entre em campo contra a LDU pelas quartas da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam em 18 de setembro, em Quito, com a volta marcada para 25 do mesmo mês, na cidade de São Paulo. O atacante espera seguir os ritos de recuperação da lesão.
Leia também
-
Nacional agradece São Paulo por gesto à família de Izquierdo; entenda
-
Oscar aparece em treino do São Paulo após lesão na região lombar
-
São Paulo confirma lesão de dois titulares em vitória contra o Galo
“Muita gente perguntando da LDU. Sinceramente, eu acho difícil. Mas agora é cuidar, fortalecer. Mas logo, logo estarei em campo, em nome de Jesus, 100% para ajudar o Tricolor. Estou ansioso para estar em campo 100%, jogando como sempre joguei, acostumado a fazer o que sempre fiz”, declarou o camisa 7.
Lucas Moura passou pela artroscopia em razão de uma lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP), associada a um estiramento posterior da cápsula articular.