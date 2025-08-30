Lucas, do São Paulo, se diz aliviado após cirurgia: “Zero bala”

O atacante Lucas Moura realizou neste sábado (30/8) uma artroscopia, que resultou na retirada de uma fibrose no joelho direito. Após o procedimento, o jogador, que recebeu alta hospitalar, utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do São Paulo.

Lucas Moura, camisa 7 do São Paulo.

Lucas está afastado dos gramados.

Atacante é um dos principais jogadores da equipe.

O camisa 7 evitou falar sobre prazo de retorno aos gramados. No entanto, o atleta se disse aliviado com a realização do procedimento e que estará focado no processo de recuperação.

“Graças a Deus, o procedimento foi um sucesso, deu tudo certo, já estou de volta, estou muito feliz e aliviado. ‘Joelhão’ está zero bala. Agora é só focar na recuperação. Estou em casa fazendo os procedimentos de gelo, tomando os medicamentos necessários”, contou o jogador.

Lucas Moura sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP) e um estiramento na cápsula do joelho direito. Segundo o clube, o atacante vinha se queixando de incômodo no local e precisou passar pela artroscopia.

Expectativas para o retorno

Há a expectativa de que o jogador entre em campo contra a LDU pelas quartas da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam em 18 de setembro, em Quito, com a volta marcada para 25 do mesmo mês, na cidade de São Paulo. O atacante espera seguir os ritos de recuperação da lesão.

“Muita gente perguntando da LDU. Sinceramente, eu acho difícil. Mas agora é cuidar, fortalecer. Mas logo, logo estarei em campo, em nome de Jesus, 100% para ajudar o Tricolor. Estou ansioso para estar em campo 100%, jogando como sempre joguei, acostumado a fazer o que sempre fiz”, declarou o camisa 7.

