Lucas Guimarães abre o jogo sobre fim de casamento com Carlinhos Maia

Lucas Guimarães usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre o término do casamento de 15 anos com Carlinhos Maia. Nesse sábado (2/8), o apresentador do SBT respondeu a várias dúvidas dos fãs e afirmou que “precisou de um tempo” para processar a situação. Ele destacou que o processo ocorreu sem brigas entre os dois.

Lucas revelou que se afastou das redes — especialmente desde o anúncio do término, em 26 de julho — porque estava pensando na melhor maneira de falar sobre a situação com os seguidores. Embora tenha refletido sobre como falaria sobre o assunto, acabou decidindo agir como sempre fez, “sem muita produção”. “Essa é a forma mais pura e verdadeira com que a gente se conecta”, destacou.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia

O influenciador Carlinhos Maia

Segundo Lucas, a decisão do término ocorreu mutuamente entre ele e Carlinhos.

“Foi uma decisão mútua, decisão nossa, devido a inúmeras coisas que só um casal que tem 15 anos sabe. Quinze anos não são 15 dias. De fato, acredito que, desta vez, a gente está sentindo aquilo que a gente vai sentir quando eu sair da porta: o que é um término de verdade”.

O apresentador também comentou sobre o momento difícil, e contou ter fé de que foi a melhor decisão para os dois. Além disso, pediu aos seguidores para que não comparem o sofrimento dele ao de Carlinhos.

“Quando a gente ama muito alguém, quando a outra pessoa ama você, a gente chega à conclusão de que existe tanto amor que não pode mais haver egoísmo, que não pode mais haver ausências, brigas, sabe? Tanta coisa… O amor também é deixar ir”, complementou.

Fim do casamento

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento no último sábado (26/7), por meio de uma publicação conjunta no Instagram.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração”, comunicou o texto.