Lucas Guimarães some das redes e preocupa amigos após término

Lucas Guimarães está deixando os amigos preocupados após o fim do casamento com Carlinhos Maia. Desde o anúncio de término, Lucas sumiu das redes sociais e parou de responder mensagens e atender ligações.

O ex-casal comunicou a decisão no último sábado (26/7), por meio das redes sociais. Os dois estavam juntos há 15 anos e oficializaram a união em 2019. A publicação, disponível no perfil de Carlinhos e Lucas, tem fotos antigas deles juntos. No texto, os influenciadores pediram que os fãs respeitem o momento.

“Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar”, diz um trecho.

Polêmicas envolvendo Carlinhos Maia

Após a repercussão do término, uma amiga de Carlinhos, chamada Thayse Teixeira, revelou que uma mulher chamada Duda seria a pivô do divórcio.

Em entrevista ao vivo para o Fofocalizando, Thayse explicou que, antes de se envolver com Lucas Guimarães, Carlinhos havia se relacionado com mulheres. Segundo ela, o influenciador teria se encantado por Duda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.

A moça, inclusive, teria participado de uma recente festa na casa do empresário que contou com um show particular da cantora Lauana Prado.

