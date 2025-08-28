28/08/2025
Universo POP
Lucas Lima reage a boatos sobre ter separado a dupla Sandy & Junior

Escrito por Metrópoles
Lucas Lima reage a boatos sobre ter separado a dupla Sandy & Junior

Lucas Lima usou seu Instagram nessa quarta-feira (27/8) para responder de forma irônica a uma pergunta curiosa de um seguidor. Um usuário questionou se o músico teria sido “quem fez a cabeça de Sandy para ela se separar do irmão”. Lucas, sem se estender, respondeu apenas com um emoji de palhaço sobre a foto do internauta e escreveu: “Boa noite!”.

A dupla Sandy & Junior encerrou suas atividades em 2007, após 17 anos de carreira. Na época, Lucas e Sandy já estavam juntos há oito anos.

Mais tarde, em 2019, os dois se reuniram temporariamente para a turnê Nossa História, celebrando os 30 anos da primeira apresentação da dupla. Durante a turnê, Lucas acompanhou os shows.

Sandy se declara a Lucas Lima, seu ex-marido, em dia de aniversário

Lucas Lima

Lucas Lima e Sandy estavam casados há 14 anos

Junior Lima e Sandy

Junior Lima e Sandy

Em 2023, Sandy e Lucas anunciaram a separação, após 24 anos de relacionamento. Eles são pais de Theo, de 11 anos.

