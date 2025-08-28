lucas-lima-reage-a-boatos-sobre-ter-separado-a-dupla-sandy-&-junior

Lucas Lima usou seu Instagram nessa quarta-feira (27/8) para responder de forma irônica a uma pergunta curiosa de um seguidor. Um usuário questionou se o músico teria sido “quem fez a cabeça de Sandy para ela se separar do irmão”. Lucas, sem se estender, respondeu apenas com um emoji de palhaço sobre a foto do internauta e escreveu: “Boa noite!”.
A dupla Sandy & Junior encerrou suas atividades em 2007, após 17 anos de carreira. Na época, Lucas e Sandy já estavam juntos há oito anos.
Leia também
-
Sandy faz declaração para Lucas Lima: “Nosso melhor projeto”
-
Climão? Carlinhos Maia filma Lucas Guimarães com feição séria após término
-
Lucas Lima pede ajuda de amigas para postar foto sem camisa: “Mico?”
-
Lucas Lima expõe proposta de casa de apostas: “Inegociáveis”
Mais tarde, em 2019, os dois se reuniram temporariamente para a turnê Nossa História, celebrando os 30 anos da primeira apresentação da dupla. Durante a turnê, Lucas acompanhou os shows.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Sandy se declara a Lucas Lima, seu ex-marido, em dia de aniversário
Reprodução2 de 5
Lucas Lima
Reprodução/Instagram3 de 5
Lucas Lima e Sandy estavam casados há 14 anos
Foto: Reprodução/Instagram4 de 5
Junior Lima e Sandy
Instagram/Reprodução5 de 5
Junior Lima e Sandy
Reprodução/Instagram
Em 2023, Sandy e Lucas anunciaram a separação, após 24 anos de relacionamento. Eles são pais de Theo, de 11 anos.