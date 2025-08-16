15/08/2025
Lucas Lucco chega a Feijó para show no Festival do Açaí

Além de cantor, é compositor, modelo e ator, com participações em novelas e filmes

O cantor Lucas Lucco já está em solo acreano para se apresentar nesta sexta-feira (15) no Festival do Açaí de Feijó 2025. Em uma postagem nas redes sociais, o artista compartilhou a expectativa pela viagem e brincou com os fãs: “Ufa, agora sim… Vamos ali no Acre”.

A cidade, conhecida como a “Capital do Açaí”, recebe até domingo (17) uma programação que reúne música, gastronomia e cultura regional. O evento tem quatro noites de festa, com shows de Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho Lima.

Lucas Lucco promete levantar o público com um repertório que mistura romantismo e energia. Entre as músicas mais aguardadas estão “Mozão”, “Pra Te Fazer Lembrar”, “Vai Vendo”, “Posto 24h” e “Quando Deus Quer”, além de lançamentos recentes.

Natural de Patrocínio (MG), Lucas iniciou a carreira postando vídeos no YouTube e logo conquistou espaço no cenário nacional. Além de cantor, é compositor, modelo e ator, com participações em novelas e filmes. Sua versatilidade artística ajudou a consolidar uma legião de fãs em todo o Brasil.

O Festival, que já é tradição em Feijó, movimenta a economia e atrai milhares de visitantes todos os anos. Além dos shows nacionais, a programação conta com apresentações culturais, feira gastronômica e exposição de produtos.

