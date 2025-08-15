Lucas Lucco e bandas locais agitam segunda noite do Festival do Açaí; veja programação

15/08/2025
A festa tem início às 18h com um DJ, que dará o tom festivo da noite, seguido por uma série de apresentações que se estenderão até a madrugada

Nesta sexta-feira (15), Feijó, no interior do Acre, se prepara para a segunda noite do Festival do Açaí, que promete agitar a cidade com uma programação diversificada e atrações imperdíveis.

A grande atração da noite, Lucas Lucco, sobe ao palco à meia-noite, atraindo uma multidão com suas performances/ Foto: Reprodução

A festa tem início às 18h com um DJ, que dará o tom festivo da noite, seguido por uma série de apresentações que se estenderão até a madrugada.

Entre os destaques, está o cantor Lucas Lucco, que sobe ao palco à meia-noite, trazendo seus sucessos que misturam romantismo e batidas animadas.

A programação da noite inclui, às 20h, a banda QUIMICOS, que promete agitar o público com seu repertório animado, seguida por Daniel Pinheiro às 21h.

Às 22h, haverá a apresentação especial das cinco candidatas à Garotas Açaí e a escolha de uma delas como a grande vitoriosa.

Em seguida, às 22:30h, TALLES E TIAGO se apresentam com um set vibrante, garantindo diversão aos presentes.

A grande atração da noite, Lucas Lucco, sobe ao palco à meia-noite, atraindo uma multidão com suas performances.

Para encerrar a programação, Sandra Melo se apresenta às 02h, prometendo um show animado de encerramento da noite.

O ContilNet e a Orna Audiovisual fazem a transmissão ao vivo do evento pelo canal TV ContilNet no YouTube.

