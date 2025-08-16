Lucas Lucco relembra início da carreira no Acre e diz que vai levar açaí de Feijó para casa

O cantor Lucas Lucco foi a grande atração da segunda noite do Festival do Açaí, nesta sexta-feira (15), em Feijó. Antes de subir ao palco, o artista conversou com o ContilNet e destacou a relação de carinho que mantém com o Acre desde o início da carreira.

Lucas relembrou que já se apresentou no estado em seus primeiros anos como cantor e que guarda boas lembranças do público acreano, em 2015.

“Eu tenho um carinho muito especial pelo Acre, o evento que eu fiz em Rio Branco foi muito marcante pra mim. Tava no início da minha carreira, já tinha 2 anos de estrada, com algumas músicas tocando bastante aqui no Norte, foi inesquecível. Eu lembro que deu mais de 100 mil pessoas naquele evento”, relembrou.

Ele também afirmou que não vai voltar para casa de mãos vazias: pretende levar açaí de Feijó, fruta símbolo do município e destaque do festival, para a família.

“Sou fã de açaí. Vou levar uma caixa para Minas”, brincou.

O show de Lucas Lucco lotou a arena do evento e fez o público cantar e dançar ao som de sucessos que marcaram a trajetória do artista. A apresentação foi um dos momentos mais aguardados desta edição do festival, que segue movimentando a cidade durante todo o fim de semana.