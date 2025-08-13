lucas-souza-assume-namoro-com-ex-fazenda;-veja-fotos

O influenciador Lucas Souza oficializou o relacionamento com a atriz e também influenciadora Suzi Sassaki em uma publicação feita no Instagram nesta terça-feira (12/8).

Nas fotos compartilhadas pelo casal, eles aparecem demonstrando carinho, com Suzi sentada no colo do ex-militar.

Assumiu namoro

“Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”, escreveu Lucas na legenda da postagem.

Lucas, que já revelou ser bissexual, foi casado por dez meses com a cantora Jojo Todynho. Ele também teve um relacionamento com Jaquelline Grohalski.

Suzi participou do reality show A Fazenda em 2022 assim como Lucas, que fez parte do elenco do reality no ano seguinte, em 2023.

Natural de Minas Gerais, a atriz tem passagem pelo programa Você na TV!, da RedeTV!, onde atuou como assistente de palco.

Além disso, ela é musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo, e já trabalhou no teatro, participando de peças como O Pequeno Príncipe, Num Sonho de Cristal e Peter Pan.

Lucas Souza e Suzi Sassaki.

Suzi Sassaki e Lucas Souza

Lucas Souza e Suzi Sassaki.

Famosos felicitaram

Nos comentários da publicações, famosos parabenizaram o novo casal: “Quero te ver sempre feliz, meu lindo”, escreveu a apresentadora Rachel Sheherazade. “Amoooo”, escreveu a influenciadora Alicia X.