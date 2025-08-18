18/08/2025
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos

Apresentador usou seu programa para alertar sobre a adultização e exploração de crianças na internet

O apresentador Luciano Huck usou o palco do programa Domingão com Huck para elogiar a iniciativa do influenciador digital Felca, que publicou um vídeo alertando sobre a adultização de crianças nas redes sociais e denunciando o também influenciador Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15).

Huck destacou a importância de usar seu espaço na televisão para abordar temas que afetam as famílias brasileiras. Ele parabenizou Felca por sua atitude, que chamou a atenção de todo o país para a exploração de menores na internet.

O apresentador ressaltou a urgência em discutir o assunto e alertou os pais sobre a necessidade de monitorar o que os filhos consomem online, além de ensinar valores como respeito e privacidade na internet. Ele finalizou com um convite para que a sociedade se una na busca por um ambiente digital mais seguro para crianças e jovens.

Reprodução/Facebook

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

