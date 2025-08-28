Luciano Szafir tem bens de mansão penhorados por dívida milionária

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de bens da mansão do ator e empresário Luciano Szafir, localizada no condomínio de luxo Mont Blanc Residence, em Campinas (SP), por causa de uma dívida superior a R$ 5 milhões. A decisão foi assinada pela juíza Mariana de Souza Neves Salinas, que autorizou um oficial de Justiça a recolher itens de alto valor do imóvel. Procurado, Szafir preferiu não se manifestar.

O processo foi movido pela empresa Pró-Giro Fomento Mercantil, que acusa Szafir, seu irmão mais novo, Salomão, e a cunhada, Nara Cristina, de inadimplência em um contrato de factoring. Nesse tipo de acordo, uma empresa vende créditos a receber para uma firma especializada em troca de liquidez imediata. No entanto, segundo a ação, os títulos negociados pela família Szafir não foram honrados, gerando prejuízo milionário.

Luciano Szafir e Xuxa

Sasha de mãos dadas com os pais, Luciano Szafir e Xuxa, rumo ao altar em 2021

Segundo o Notícia da TV, os documentos do caso apontam que apenas os imóveis do ator no condomínio já ultrapassam R$ 4 milhões em valor de mercado. Como o débito, acrescido de juros, não foi pago, a Justiça determinou o bloqueio e a penhora de bens. O processo já transitou em julgado, não cabendo mais recurso, embora Szafir ainda possa questionar os cálculos da atualização da dívida.

Na petição, a Pró-Giro argumentou que o ator mantém um “padrão de vida elevado”, evidenciado em suas redes sociais e pela notoriedade de ser pai de Sasha, filha de Xuxa Meneghel. A magistrada, ao deferir a medida, determinou que sejam recolhidos bens de “elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, a fim de garantir a execução da sentença.