lucro-do-bb-foi-o-menor-em-5-anos.-banco-reduz-pagamento-de-dividendos

O lucro reportado pelo Banco do Brasil (BB) no segundo trimestre de 2025, de R$ 3,8 bilhões, foi o menor registrado pela instituição financeira em quase cinco anos, desde o quarto trimestre de 2020, em termos nominais.

O que aconteceu

O balanço financeiro da companhia foi divulgado na noite dessa quinta-feira (14/8). O BB teve lucro líquido de R$ 3,8 bilhões, queda de 60,2% ante o registrado no mesmo período do ano passado.

O balanço também mostrou que a margem financeira bruta no segundo trimestre foi de R$ 25,06 bilhões, queda de 1,9% em relação ao ano anterior. Já a receita de prestação de serviços somou R$ 8,8 bilhões, com queda de 1%.

O balanço financeiro divulgado pelo BB mostrou que a carteira ampliada de agronegócio da companhia recuou 0,3% entre abril e junho de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados do BB, o valor da carteira diminuiu de R$ 406,2 bilhões para R$ 404,9 bilhões entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025. Foi a primeira queda em dois anos, desde junho de 2023.

No quarto trimestre de 2020, o Banco do Brasil registrou um lucro de R$ 3,199 bilhões. Desde então, o pior resultado da empresa foi justamente o registrado no segundo trimestre de 2025. Os dados são da Elos Ayta.

Corte de dividendos

O Banco do Brasil diminuiu sua projeção para o pagamento de dividendos, de 40% a 45% do payout (percentual do lucro pago como dividendo) para 30%.

De acordo com a instituição financeira, a medida foi tomada com base nos resultados do banco, além das necessidades de caixa, metas e projeções de capital.

Os dividendos são a parcela do lucro líquido que uma empresa distribui aos seus acionistas. Também são chamados de dividendos os rendimentos distribuídos periodicamente pelos fundos imobiliários aos seus cotistas.

A diminuição da taxa de distribuição de dividendos é a primeira desde 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Pouco mais da metade das ações do BB pertence ao governo federal – com isso, os dividendos pagos pela instituição compõem o orçamento anual da União.

Cronograma de pagamentos

O BB informou ainda que o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) referente ao primeiro trimestre de 2025 já foi efetuado nos dias 21 de março e 12 de junho de 2025.

Segundo a empresa, o cronograma de pagamentos do segundo semestre deste ano se mantém inalterado.

Ações

As ações do Banco do Brasil acumulam queda de 17,9% neste ano. Em 2024, a desvalorização foi de 13%.