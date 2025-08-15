15/08/2025
Lucro do BB foi o menor em 5 anos. Banco reduz pagamento de dividendos

O lucro reportado pelo Banco do Brasil (BB) no segundo trimestre de 2025, de R$ 3,8 bilhões, foi o menor registrado pela instituição financeira em quase cinco anos, desde o quarto trimestre de 2020, em termos nominais.

O que aconteceu

Corte de dividendos

O Banco do Brasil diminuiu sua projeção para o pagamento de dividendos, de 40% a 45% do payout (percentual do lucro pago como dividendo) para 30%.

De acordo com a instituição financeira, a medida foi tomada com base nos resultados do banco, além das necessidades de caixa, metas e projeções de capital.

Os dividendos são a parcela do lucro líquido que uma empresa distribui aos seus acionistas. Também são chamados de dividendos os rendimentos distribuídos periodicamente pelos fundos imobiliários aos seus cotistas.

A diminuição da taxa de distribuição de dividendos é a primeira desde 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Pouco mais da metade das ações do BB pertence ao governo federal – com isso, os dividendos pagos pela instituição compõem o orçamento anual da União.

Cronograma de pagamentos

O BB informou ainda que o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) referente ao primeiro trimestre de 2025 já foi efetuado nos dias 21 de março e 12 de junho de 2025.

Segundo a empresa, o cronograma de pagamentos do segundo semestre deste ano se mantém inalterado.

Ações

As ações do Banco do Brasil acumulam queda de 17,9% neste ano. Em 2024, a desvalorização foi de 13%.

