Ludmilla Cavalcante ganha flores do novo namorado misterioso no Festival do Açaí; ASSISTA

A segunda noite do Festival do Açaí, realizada nesta sexta-feira (15), em Feijó, também foi marcada por momentos de romance. A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante foi surpreendida no meio da festa com um gesto carinhoso do novo namorado, cuja identidade ainda não foi revelada.

Durante o evento, Ludmilla recebeu um buquê de flores das mãos do parceiro misterioso, que preferiu se manter discreto, atraindo a curiosidade do público presente e dos seguidores da influenciadora nas redes sociais.

O flagra foi feito pela equipe do ContilNet, que transmite as quatro noites do festival. A influenciadora, inclusive, é uma das apresentadoras oficiais da transmissão.