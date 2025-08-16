16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Ludmilla Cavalcante ganha flores do novo namorado misterioso no Festival do Açaí; ASSISTA

Ludmilla recebeu um buquê de flores das mãos do parceiro misterioso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A segunda noite do Festival do Açaí, realizada nesta sexta-feira (15), em Feijó, também foi marcada por momentos de romance. A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante foi surpreendida no meio da festa com um gesto carinhoso do novo namorado, cuja identidade ainda não foi revelada.

Surpresa aconteceu no Festival do Açaí 2025/Foto: Reprodução

Durante o evento, Ludmilla recebeu um buquê de flores das mãos do parceiro misterioso, que preferiu se manter discreto, atraindo a curiosidade do público presente e dos seguidores da influenciadora nas redes sociais.

O flagra foi feito pela equipe do ContilNet, que transmite as quatro noites do festival. A influenciadora, inclusive, é uma das apresentadoras oficiais da transmissão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.